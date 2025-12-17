«Это было ложное заявление по серьёзному делу, к тому же от руководства страны, которая напала на Россию. Финляндия вторглась в Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции “Барбаросса” в июне 1941 года», — заявил Юрттиахо.
Так он прокомментировал заявления Валтонен, что за последние сто лет ни одна соседняя с Россией страна не нападала на Россию. По его словам, Вторая мировая закончилась для Финляндии в апреле 1945 года, когда страну покинул последний немец. Он добавил, что война в Лапландии — единственная война, которую выиграла Финляндия.
А ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо связал ухудшение экономической ситуации в стране с якобы существующей угрозой со стороны России. По словам главы правительства, финская экономика сейчас находится в «очень плохом состоянии», а общественная атмосфера в стране остается напряженной. При этом Орпо не привел конкретных примеров того, каким образом Россия могла повлиять на экономические показатели Финляндии.
