«Чертовски привлекательный»: Трамп признался, что смотрит хвалебные шоу о себе

Президент США Дональд Трамп раз в неделю смотрит телешоу, в котором его восхваляют и называют замечательным. Такое признание американский лидер сделал во время мероприятия, посвящённого празднованию иудейской Хануки.
«Каждую субботу, каждое воскресенье меня заставляют смотреть телевизор, чтобы слушать, как этот парень рассказывает о том, какой я, чертовски замечательный, потому что он обожает Трампа», — сказал президент США.
Речь идёт о ток-шоу «Life, Liberty & Levin» на канале Fox News и его ведущем Марке Левине.
Американцы давно подозревали политика в подобных наклонностях. Напомним, десятки тысяч человек ранее подписали петицию с требованием проверить Трампа на нарциссизм.
Тем временем в Белом доме раскрыли шокирующее свойство характера Трампа. Оказалось, действующий президент США обладает «характером алкоголика». Такую характеристику дала американскому лидеру глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.