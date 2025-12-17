Координаты цели были переданы расчёту операторами беспилотников. Чётко следуя полученным данным, артиллеристы выдвинулись на позицию, быстро развернули установку и поразили боевиков ВСУ точным ударом.
«Выезжаем, работаем по утру, когда туман или плохая погода, чтобы нас не заметили беспилотники. Противник по плохой погоде мало использует “птички”, мы успеваем отработать и быстро скрыться», — рассказал командир боевой машины с позывным Дружина.
Ранее российские военные сорвали попытки ВСУ приблизиться к освобождённому Купянску. Операторы беспилотников заметили движение украинских групп в сторону Купянска. Артиллеристы выдвинулись по наведённым координатам, заняли позицию и нанесли удар по противнику. Напомним, ранее все районы города Купянска в Харьковской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ. Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии.
