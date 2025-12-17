На Западе рассказали, чем опасно для России новое расширение НАТО

Очередная волна расширения НАТО угрожает России. Это может напрямую затронуть национальную безопасность страны. Так заявил профессор истории Университетского колледжа Корка и член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс, цитирует «Лента.ру».
Он указал на агрессивную направленность НАТО. По мнению профессора, сейчас альянс остается экспансионистским и милитаристским. Это несет угрозу России.
Джеффри Робертс, кроме того, отметил, что пока не известно, каким НАТО будет дальше. Профессор выступил против вступления Ирландии в альянс при его нынешней политике.
Между тем глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что вопрос членства Украины в НАТО больше не рассматривается. Однако Европа должна подготовить «серьезные гарантии безопасности» для Киева, добавила она.