На Западе рассказали, чем опасно для России новое расширение НАТО

Профессор Робертс назвал новую волну расширения НАТО угрозой для РФ.

Источник: Комсомольская правда

Очередная волна расширения НАТО угрожает России. Это может напрямую затронуть национальную безопасность страны. Так заявил профессор истории Университетского колледжа Корка и член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс, цитирует «Лента.ру».

Он указал на агрессивную направленность НАТО. По мнению профессора, сейчас альянс остается экспансионистским и милитаристским. Это несет угрозу России.

Джеффри Робертс, кроме того, отметил, что пока не известно, каким НАТО будет дальше. Профессор выступил против вступления Ирландии в альянс при его нынешней политике.

Между тем глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что вопрос членства Украины в НАТО больше не рассматривается. Однако Европа должна подготовить «серьезные гарантии безопасности» для Киева, добавила она.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше