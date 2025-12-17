Ранее посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что с ноября число ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российским регионам выросло на треть. По словам посла, это часть целенаправленной тактики ВСУ по запугиванию мирного населения. Украина, отметил он, всегда активизировала удары по регионам России на фоне любых переговоров. В последнее время больше всего, по его данным, страдают Херсонская, Белгородская и Курская области.