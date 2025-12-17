«Вычислили координаты и, соответственно, выкатываемся после поступления команды. Выставляем орудия в направлении противника — нашей цели. И как поступает команда, открываем огонь», — поделился командир орудия с позывным Хасан.
По информации ведомства, артиллеристы наносят удары по артиллерийским установкам, бронетехнике и складам боеприпасов противника. Один из таких ударов, нанесённый после обнаружения цели разведкой, привёл к детонации склада, что было зафиксировано с помощью беспилотников. После выполнения огневой задачи расчёт оперативно меняет и маскирует позицию.
Ранее посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что с ноября число ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российским регионам выросло на треть. По словам посла, это часть целенаправленной тактики ВСУ по запугиванию мирного населения. Украина, отметил он, всегда активизировала удары по регионам России на фоне любых переговоров. В последнее время больше всего, по его данным, страдают Херсонская, Белгородская и Курская области.
