В Швеции заявили о якобы вооруженной охране на нефтяных танкерах, следующих из России

Начальник отдела ВМС Швеции Петкович: на идущих из РФ танкерах появилась охрана.

Источник: Комсомольская правда

На Западе вновь завели разговор о якобы российских нефтяных танкерах. По версии начальника оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петковича, на судах, следующих из РФ, появилась охрана. Его процитировал SVT Nyheter.

Как утверждает Марко Петкович, охрана вооружена. Он также заявил, что российский ВМФ якобы усилил военное присутствие в Балтийском море. При этом, по словам представителя ВМС Швеции, никаких поводов для беспокойства нет.

«Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих кораблей находятся военнослужащие в форме», — уведомил Марко Петкович.

Как неоднократно заявляли в МИД России, никакого «теневого флота» у Москвы не существует. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в Европе выдумали этот термин.

