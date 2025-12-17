Раскрыто, зачем ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты в Сибири

Подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс», дислоцированные в Сибири, выведены на маршруты боевого патрулирования. Маневры проходят в рамках плановых учений Ракетных войск стратегического назначения.
Как сообщили в Минобороны России, крупногабаритная техника покинула специальные защитные сооружения и приступила к выполнению марша, в том числе в ночное время. В ходе боевого дежурства на полевых позициях расчеты отработали несколько десятков вводных задач, включая технические элементы эксплуатации комплексов.
Водители пусковых установок, машин сопровождения и обеспечения выполнили интенсивные маневренные действия на маршрутах патрулирования. В ходе учений проведена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов. Личный состав также отработал вопросы инженерного оборудования позиций, маскировки и организации боевого охранения.
Для обеспечения безопасности в позиционных районах и на маршрутах движения применялись беспилотные летательные аппараты самолетного типа «Элерон». С их помощью осуществлялся контроль обстановки и охрана подвижных ракетных комплексов.
В военном ведомстве подчеркивают, что подобные мероприятия направлены на повышение уровня подготовки личного состава, а также на отработку слаженных действий соединений и воинских частей РВСН.
РС-24 «Ярс» представляет собой мобильный и стационарный ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной разделяющейся головной частью. Развертывание комплексов началось в декабре 2009 года после постановки на опытно-боевое дежурство. «Ярс» является дальнейшим развитием ракетного комплекса «Тополь-М».
