Лукашенко сказал, чего хотят Путин и Зеленский

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, чего хотят президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский. Подробности приводит БелТА.
— Я сейчас уверен, что Путин хочет мира. Не буду называть причины. Вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский. Уверен. Особенно сейчас, — заявил глава Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, у Путина и Зеленского разные взгляды на то, чем должен закончиться конфликт.
