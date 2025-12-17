Ричмонд
Лукашенко сказал, чего хотят Путин и Зеленский

Лукашенко сказал, что Путин и Зеленский хотят мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, чего хотят президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский. Подробности приводит БелТА.

— Я сейчас уверен, что Путин хочет мира. Не буду называть причины. Вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский. Уверен. Особенно сейчас, — заявил глава Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, у Путина и Зеленского разные взгляды на то, чем должен закончиться конфликт.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о ситуации на границе Беларуси с Украиной.

Тем временем Лукашенко заявил, что Беларусь будут душить даже при условии мира по Украине.

Кроме того, Лукашенко сказал, с чем ведется бескомпромиссная борьба в Беларуси.

