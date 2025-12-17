Ричмонд
«Может тяжело закончиться для Европы и для мира». Лукашенко сказал, что самое опасное в продолжении украинского конфликта

Лукашенко предупредил, чем грозит продолжение украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax предупредил, чем грозит продолжение украинского конфликта. Подробности приводит БелТА.

— Самое опасное, если этот конфликт будет продолжаться и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира. Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт, — заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что по указанной причине конфликт следует потушить. Президент Беларуси выразил уверенность, что сейчас, как никогда, такая возможность есть, когда к вопросу серьезно подключились американцы.

Глава государства заявил, что это является важнейшим политическим вопросом для американцев:

— Никакие Тайвань, другие конфликты в мире и проблемы не могут перекрыть этот вопрос. Потому что, повторяю, продолжение конфликта приведет к глобальному конфликту. С применением всех вооружений, которые есть у стран. Этого допустить нельзя.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом во время разговора в ближайшее время.

Тем временем Лукашенко заявил, что доволен действиями Трампа: «Говорят, что Трамп любит лесть».

Кроме того, Лукашенко передал в подарок Дональду и Мелании Трамп икону Николая Чудотворца.

