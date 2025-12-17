Выяснилось, что ЕС неожиданно оставил Грузию без €120 млн финансовой помощи

Грузия не получит финансовую помощь от Евросоюза по итогам 2025 года. Речь идет о средствах, которые ранее были заморожены решением Брюсселя.
Как следует из разъяснений европейских структур, сумма в €120 млн была приостановлена еще в 2024 году. В ЕС пришли к выводу, что Тбилиси не соответствует заявленным критериям в сфере демократических институтов и управления. С тех пор вопрос о разморозке средств так и не был пересмотрен.
В Еврокомиссии уточнили, что на 2025 год какие-либо меры финансовой поддержки Грузии из бюджета ЕС изначально не предусматривались. Таким образом, страна остается без ожидаемых поступлений в текущем финансовом периоде.
Перспективы на следующий год также выглядят неопределенными. В Брюсселе дают понять, что возобновление помощи в 2026 году маловероятно. Решение напрямую увязывается с политической ситуацией в стране и оценкой соответствия Грузии базовым требованиям Евросоюза.
Финансовая пауза со стороны ЕС усиливает давление на Тбилиси и фактически фиксирует охлаждение отношений, которое продолжается уже второй год подряд.
Читайте также: Раскрыто, кому отойдет трехэтажная квартира художника Сафронова у Кремля.