Выяснилось, что ЕС неожиданно оставил Грузию без €120 млн финансовой помощи

Как следует из разъяснений европейских структур, сумма в €120 млн была приостановлена еще в 2024 году. В ЕС пришли к выводу, что Тбилиси не соответствует заявленным критериям в сфере демократических институтов и управления. С тех пор вопрос о разморозке средств так и не был пересмотрен.