Лукашенко сказал, в каком случае Украина перестанет существовать

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, в каком случае Украина перестанет существовать. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства прокомментировал, чем может грозить продолжение украинского конфликта (подробнее мы писали здесь), и пояснил, чем его продолжение может обернуться для Украины. Он заметил, что украинская сторона считает, что может победить Россию и готова и далее продолжать конфликт.
— С моей точки зрения (думаю, и Трамп придерживается такой позиции), если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать, — подчеркнул глава Беларуси.
