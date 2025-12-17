Лукашенко сказал, в каком случае Украина перестанет существовать

Глава государства прокомментировал, чем может грозить продолжение украинского конфликта (подробнее мы писали здесь), и пояснил, чем его продолжение может обернуться для Украины. Он заметил, что украинская сторона считает, что может победить Россию и готова и далее продолжать конфликт.