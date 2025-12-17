Ричмонд
Лукашенко сказал, в каком случае Украина перестанет существовать

Лукашенко сообщил, чем грозит продолжение конфликта для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, в каком случае Украина перестанет существовать. Подробности сообщает БелТА.

Глава государства прокомментировал, чем может грозить продолжение украинского конфликта (подробнее мы писали здесь), и пояснил, чем его продолжение может обернуться для Украины. Он заметил, что украинская сторона считает, что может победить Россию и готова и далее продолжать конфликт.

— С моей точки зрения (думаю, и Трамп придерживается такой позиции), если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать, — подчеркнул глава Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сказал при каком условии Украина потеряет страну полностью.

Кроме того, Лукашенко сказал, чего хотят Путин и Зеленский.

Тем временем Лукашенко сказал, с каким планетарным явлением нужно бороться.

