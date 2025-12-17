Ричмонд
ВС РФ поразили командный пункт батальона ВСУ, бившего по Курской области

Под российские удары попал командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные поразили командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ, который совершал атаки на Курскую и Брянскую области. Об этом говорится в Telegram-канале группировки войск «Север» «Северный Ветер».

Пункт находился в районе села Жерновка Черниговской области, по нему отработали беспилотниками «Герань», уточняется в публикации.

«осуществлял удары по гражданским объектам и мирным жителям Курской и Брянской областей», — подчеркивается в посте.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали в Черниговской области командный пункт Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Был совершен массированный удар БПЛА «Герань-2».

