ВС РФ поразили командный пункт батальона ВСУ, бившего по Курской области

Российские военные поразили командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ, который совершал атаки на Курскую и Брянскую области. Об этом говорится в Telegram-канале группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Пункт находился в районе села Жерновка Черниговской области, по нему отработали беспилотниками «Герань», уточняется в публикации.
«осуществлял удары по гражданским объектам и мирным жителям Курской и Брянской областей», — подчеркивается в посте.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали в Черниговской области командный пункт Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Был совершен массированный удар БПЛА «Герань-2».