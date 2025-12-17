На красноармейском направлении российские военные ликвидировали наемника из Австралии Аллана Уилсона Рассела, сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников проекта, уроженец Госфорда Рассел, ранее служивший в австралийской армии, прибыл на Украину, предположительно, в начале 2023 года.
Сообщается, что наемник был уничтожен в декабре 2025 года в ходе безуспешной попытки прорыва к блокированным на красноармейском направлении боевикам ВСУ.
«Ему нравилось оставаться призраком, но каждого призрака однажды находят», — отмечается в публикации.
Ранее стало известно, что российские военные разбили в районе Волчанска подразделение ВСУ, состоявшее из колумбийских наемников. Сообщалось об обнаружении тел боевиков ВСУ в форме образца НАТО на территории Красноармейска и Мирнограда.
Также появилась информация о ликвидации в Запорожской области наемников из Бразилии, служивших в украинской военной разведке. Кроме того, под Степногорском был уничтожен американский наемник, примкнувший к одному из подразделений ГУР.