Профессор Робертс: Новая волна расширения НАТО угрожает безопасности РФ

«Важный вопрос заключается в том, каким альянсом будет НАТО в будущем. Если НАТО останется агрессивным, экспансионистским и милитаристским альянсом, то я буду против вступления Ирландии из-за угрозы эскалации напряжённости», — заявил Робертс.
Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что отказ Украины от намерений вступить в НАТО не имеет практического значения. Министр отметил, что вопрос членства Украины никогда не находился в руках самого Киева и не зависел от его решений. По словам Сийярто, внутри Североатлантического альянса отсутствует согласие по этому вопросу, а страны НАТО остаются далеки от единой позиции.
