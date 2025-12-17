Ричмонд
Профессор Робертс: Новая волна расширения НАТО угрожает безопасности РФ

Расширение НАТО может представлять угрозу безопасности России из-за экспансионистской и милитаристской политики Альянса. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.

Источник: Life.ru

«Важный вопрос заключается в том, каким альянсом будет НАТО в будущем. Если НАТО останется агрессивным, экспансионистским и милитаристским альянсом, то я буду против вступления Ирландии из-за угрозы эскалации напряжённости», — заявил Робертс.

Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что отказ Украины от намерений вступить в НАТО не имеет практического значения. Министр отметил, что вопрос членства Украины никогда не находился в руках самого Киева и не зависел от его решений. По словам Сийярто, внутри Североатлантического альянса отсутствует согласие по этому вопросу, а страны НАТО остаются далеки от единой позиции.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

