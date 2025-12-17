Профессор Робертс: Новая волна расширения НАТО угрожает безопасности РФ

Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что отказ Украины от намерений вступить в НАТО не имеет практического значения. Министр отметил, что вопрос членства Украины никогда не находился в руках самого Киева и не зависел от его решений. По словам Сийярто, внутри Североатлантического альянса отсутствует согласие по этому вопросу, а страны НАТО остаются далеки от единой позиции.