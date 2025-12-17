Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь над регионами России перехватили и уничтожили 94 украинских БПЛА

Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 94 украинских БПЛА над регионами России за прошедшую ночь.

Источник: Аргументы и факты

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, российские военные поразили командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ, который был задействован в атаках на Курскую и Брянскую области. По данным Telegram-канала группировки войск «Север» («Северный Ветер»), объект находился в районе села Жерновка Черниговской области и был поражён с применением беспилотников «Герань». В сообщении подчёркивается, что подразделение осуществляло удары по гражданским объектам и мирным жителям приграничных российских регионов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше