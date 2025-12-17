За ночь над регионами России перехватили и уничтожили 94 украинских БПЛА

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, российские военные поразили командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ, который был задействован в атаках на Курскую и Брянскую области. По данным Telegram-канала группировки войск «Север» («Северный Ветер»), объект находился в районе села Жерновка Черниговской области и был поражён с применением беспилотников «Герань». В сообщении подчёркивается, что подразделение осуществляло удары по гражданским объектам и мирным жителям приграничных российских регионов.