«Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил». Лукашенко оценил роль Трампа в урегулировании украинского конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax заявил, что урегулирование украинского конфликта зависит от позиции США и президента США Дональда Трампа. Подробности приводит БелТА.
— Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил, — обратил внимание Александр Лукашенко.
По его словам, Трамп является человеком с характером и порой очень импульсивным:
— Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет.
Глава Беларуси заявил, что европейцам здесь нечего кричать гвалтом.
