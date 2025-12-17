Ричмонд
В ВМС Швеции заявили, что на идущих из РФ танкерах появилась вооружённая охрана

На нефтяных танкерах, следующих из России, якобы появилась вооружённая охрана. Об этом пишет SVT Nyheter со ссылкой на главу оперотдела ВМС Швеции Марко Петковича.

Источник: Life.ru

«Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих кораблей теневого флота есть военнослужащие», — сказал он.

Кроме того, по словам Петковича, российский флот увеличил своё присутствие в Балтийском море и Финском заливе для сопровождения танкеров. Он подчеркнул, что считает такую меру не представляющей угрозы безопасности.

Ранее Еврокомиссия опубликовала отчёт, в котором говорится о санкционной политике в отношении танкеров «теневого флота». Согласно документам, ЕК за полтора года включил в санкционный список 557 судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти. Евросоюз расширил санкции, нацелив их на сеть посредников и операторов, поддерживающих деятельность «теневого флота». Под ограничения попали судовладельцы, брокеры и коммерческие организации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

