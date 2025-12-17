В ВМС Швеции заявили, что на идущих из РФ танкерах появилась вооружённая охрана

Ранее Еврокомиссия опубликовала отчёт, в котором говорится о санкционной политике в отношении танкеров «теневого флота». Согласно документам, ЕК за полтора года включил в санкционный список 557 судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти. Евросоюз расширил санкции, нацелив их на сеть посредников и операторов, поддерживающих деятельность «теневого флота». Под ограничения попали судовладельцы, брокеры и коммерческие организации.