Интервью Путина индийским телеканалам набрало более 3,5 млн просмотров

Интервью президента России Владимира Путина индийским телеканалам Aaj Tak и India Today посмотрели уже больше 3,56 миллиона раз.

Источник: Аргументы и факты

Больше всего просмотров, свыше 1,61 миллиона, набралось на YouTube-каналах телеканалов.

Свыше 1,95 миллиона просмотров обеспечили перепосты. Крупнейшие сторонние публикации на YouTube собрали от нескольких десятков до более чем 700 тысяч просмотров, а два крупных репоста во «ВКонтакте» принесли больше 560 тысяч просмотров.

Путин дал интервью в Кремле 3 декабря, перед государственным визитом в Индию. После он поговорил с телеведущими Гитой Мохан и Анджаной Ом Кашьяп, а также с руководством медиахолдинга India Today Group.