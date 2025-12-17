Интервью Путина индийским телеканалам набрало более 3,5 млн просмотров

Свыше 1,95 миллиона просмотров обеспечили перепосты. Крупнейшие сторонние публикации на YouTube собрали от нескольких десятков до более чем 700 тысяч просмотров, а два крупных репоста во «ВКонтакте» принесли больше 560 тысяч просмотров.