Лукашенко сказал, что будет, если Трамп разочаруется в мирном урегулировании украинского конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, что будет, если президент США Дональд Трамп отойдет от урегулирования конфликта по Украине. Подробности приводит БелТА.
Александр Лукашенко ответил на вопрос, что может случиться, если Трамп все же разочаруется в перспективах мирного урегулирования украинского конфликта и отойдет от этой темы. По словам главы Беларуси, если так случится, то конфликт и далее продолжится и будет продолжаться до того момента, пока на украинской территории не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир.
— эти силы заставят Зеленского пойти на мир тогда, когда начнет рушиться фронт полностью. Хотя уже начало это видно сейчас, — обратил внимание президент Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сказал, что самое опасное в продолжении украинского конфликта: «Может тяжело закончиться для Европы и для мира».
Тем временем Лукашенко заявил, что урегулирование украинского конфликта зависит от Трампа.
Кроме того, Лукашенко сказал, чего хотят Путин и Зеленский.