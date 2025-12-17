Лукашенко сказал, что будет, если Трамп разочаруется в мирном урегулировании украинского конфликта

Александр Лукашенко ответил на вопрос, что может случиться, если Трамп все же разочаруется в перспективах мирного урегулирования украинского конфликта и отойдет от этой темы. По словам главы Беларуси, если так случится, то конфликт и далее продолжится и будет продолжаться до того момента, пока на украинской территории не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир.