Утверждены правила прохождения сборов резервистов КНБ

подготовка к исполнению должностных и специальных обязанностей при приведении подразделений в высшие степени боевой (оперативно-служебной) готовности, а также при выполнении служебных, боевых и специальных задач; обучение действиям в составе пограничных нарядов, экипажей, расчетов, смен и подразделений, повышение уровня боевой выучки; освоение новых образцов вооружения и военной техники, приобретение практических навыков по их эксплуатации, техническому обслуживанию и применению, соблюдение требований безопасности; формирование морально-психологических и физических качеств, включая решительность, выносливость, ловкость, устойчивость к стрессу и способность действовать в условиях повышенной сложности.