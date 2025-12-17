Аким Хромтау избежал тюрьмы после получения взятки

Согласно материалам дела, подсудимый Казбек в октябре потребовал от подрядчика по благоустройству и ремонтным работам передать через него акиму Хромтау Шабыкбаеву 400 тысяч тенге, а ему лично 1 100 000 тенге в качестве взятки. Он угрожал применением силы, если деньги не получит в установленный срок. В результате подсудимый причинил потерпевшему ущерб в размере 700 000 тенге, пишет Казинформ.