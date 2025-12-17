Трамп 17 декабря выступит с обращением к американской нации

Президент США Дональд Трамп 17 декабря встретит самолёт с телами американских военнослужащих, недавно погибших при атаке в Сирии, и уже вечером сделает обращение к согражданам, следует из расписания главы государства.
В соответствии с графиком, прибытие воздушного судна с погибшими ожидается примерно в 13:15 по вашингтонскому времени (21:15 мск). На траурном мероприятии глава Белого дома будет присутствовать вместе с первой леди США.
Президент выступит с обращением в 21:00 (05:00 18 декабря по московскому времени). Тема выступления пока не была им анонсирована. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, в свою очередь, уточняла, что Трамп собирается рассказать о достижениях своей администрации.
Напомним, в начале ноября телеканал CNN сообщил, что совместно с исследовательской службой SSRS провёл исследование, согласно которому уровень одобрения деятельности Трампа в США якобы достиг 37 процентов. Журналисты назвали такой результат самым низким показателем с начала его возвращения в Белый дом. Подчёркивалось, что работу Трампа на посту главы государства не одобрили 63 процента респондентов.
Опрос проводился с 27 по 30 октября. В нём приняли участие 1245 человек, в том числе 954 зарегистрированных избирателя. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентного пункта.