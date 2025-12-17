Трамп 17 декабря выступит с обращением к американской нации

Президент выступит с обращением в 21:00 (05:00 18 декабря по московскому времени). Тема выступления пока не была им анонсирована. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, в свою очередь, уточняла, что Трамп собирается рассказать о достижениях своей администрации.