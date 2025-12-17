Ермаков: в Гуляйполе российские военные начали бои за микрорайон Цветной

Продвигающиеся в запорожском городе Гуляйполе российские подразделения начали бои за микрорайон Цветной, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сведениям, наши подразделения в Гуляйполе вышли на улицу Поголовский шлях и начала штурмовые действия внутри микрорайона Цветной», — написал он.
Согласно сведениям военного блогера Юрия Подоляки, в настоящее время восточная и северная части Гуляйполя перешли под контроль войск РФ. Также российским военным удалось занять значительную территорию на юге города.
Блогер сообщил о ведении подразделениями РФ боев в центре Гуляйполя и охвате города РФ с севера и юга.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с aif.ru рассказал о взаимодействии всех родов войск в ходе боев в Гуляйполе.
«Сначала ВКС отрабатывают ФАБами, потом работают БПЛА, после этого идет продвижение штурмовиков с подавлением огневых точек противника. Такая тактика дает свои результаты», — отметил он.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения фугасными бомбами двух укрепленных пунктов дислокации ВСУ на территории Гуляйполя.