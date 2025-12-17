Российский депутат сообщила о случаях «продажи» круглых столов в Госдуме

В нижней палате российского парламента прозвучали обвинения в коммерциализации депутатских мероприятий. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева сообщила о фактах взимания денег за право участия в круглых столах, проходящих в стенах Думы.
По словам парламентария, одно из таких мероприятий состоялось в конце ноября. Информация о продаже мест, как утверждается, появилась в профессиональных рабочих чатах. Речь идет о круглом столе по предпринимательству, который 28 ноября провела ассоциация World Entrepreneurs Alliance. В дальнейшем организация анонсировала аналогичные встречи по здравоохранению и психологии, передает Коммерсантъ.
Авксентьева указала, что участие в мероприятии фактически предлагалось по прейскуранту. За вступление в ассоциацию с правом выступления называлась сумма 70 тыс. рублей, без права спикерства — 50 тыс., а простое присутствие оценивалось в 35 тыс. рублей. По словам депутата, подобная практика вызывает серьезные вопросы с точки зрения этики и морали.
Парламентарий намерена обратиться в думскую комиссию по регламенту для проверки ситуации. Она подчеркнула, что сбор денег за возможность высказать мнение в парламенте недопустим.
В опубликованных отчетах о круглом столе инициатором мероприятия был назван президент ассоциации Никита Лобанов. В его биографии указывалось, что он является помощником депутата Госдумы Андрея Свинцова, однако сам парламентарий заявил, что Лобанов давно уволен и к его работе отношения не имеет. При этом в материалах ассоциации упоминались благодарственные письма от ряда депутатов и сенаторов.
Среди участников ноябрьского круглого стола фигурировали эксперты ассоциации, позиционируемые как специалисты в области психологии, финансов и менторства. В соцсетях также сообщалось, что мероприятие прошло при поддержке депутата Евгения Федорова.
Сам Федоров подтвердил свое присутствие, отметив, что пришел по приглашению и не занимался организацией. Он допустил, что заявка на проведение могла быть подана через профильный комитет. В комитете по международным делам, за которым закреплен зал, заявили, что отношения к мероприятию не имеют, а заявку подавал лично депутат.
В ассоциации World Entrepreneurs Alliance заявили, что круглый стол был проведен в рамках предусмотренного законом взаимодействия Госдумы с гражданами и общественными объединениями. Денежные средства, по их версии, взимаются исключительно в виде членских взносов, а спикерское участие предоставляется членам ассоциации в соответствии с условиями членства. Полученные средства, как утверждается, направляются на уставную деятельность.
В Госдуме напомнили, что порядок проведения подобных мероприятий четко регламентирован. Масштабные события, организуемые фракциями или комитетами, оформляются через руководство палаты и сопровождаются официальным анонсом. При этом депутаты вправе проводить встречи и в частном порядке, подавая заявку на использование зала через профильный комитет. Именно по такой схеме и был организован круглый стол 28 ноября.
Опрошенные представители думских комитетов сообщили, что ранее с предложениями оплатить участие в парламентских круглых столах не сталкивались.
