Бектенов поручил временно расширить перечень социально значимых продуктов

Премьер-министр Олжас Бектенов сегодня на заседании правительства рассказал, как можно удержать рост цен на продукты в Казахстане, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Олжас Бектенов отметил, что за последние два месяца уровень инфляции снизился до 12,4%. Однако в отдельных регионах наблюдается рост, особенно в Ұлытау, Акмолинской и Атырауской областях.

Основная причина роста инфляции — увеличение цен на продукты. Акимы регионов имеют все инструменты для стабилизации цен на продовольственные товары, и необходимо усилить работу в этом направлении.

Министерству торговли поручено ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров, что позволит регулировать цены на большее количество видов продуктов.

Учитывая значительный вклад в рост продовольственной инфляции цен на мясо и мясопродукты, министерствам торговли, сельского хозяйства и акиматам необходимо уделить особое внимание сдерживанию цен на эту продукцию.

Также следует масштабировать по всей стране практику реализации удешевленной говядины через крупные торговые сети, как это уже делается в Астане, — поручил глава кабмина.