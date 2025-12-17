Бектенов поручил временно расширить перечень социально значимых продуктов

Олжас Бектенов отметил, что за последние два месяца уровень инфляции снизился до 12,4%. Однако в отдельных регионах наблюдается рост, особенно в Ұлытау, Акмолинской и Атырауской областях.
Основная причина роста инфляции — увеличение цен на продукты. Акимы регионов имеют все инструменты для стабилизации цен на продовольственные товары, и необходимо усилить работу в этом направлении.
Министерству торговли поручено ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров, что позволит регулировать цены на большее количество видов продуктов.
Учитывая значительный вклад в рост продовольственной инфляции цен на мясо и мясопродукты, министерствам торговли, сельского хозяйства и акиматам необходимо уделить особое внимание сдерживанию цен на эту продукцию.
Также следует масштабировать по всей стране практику реализации удешевленной говядины через крупные торговые сети, как это уже делается в Астане, — поручил глава кабмина.