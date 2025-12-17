Мерц заверил, что европейцы на Украине смогут дать отпор России

После переговоров в Берлине, прошедших и 14 по 15 декабря, европейские лидеры сообщили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины. Силы планируется собрать в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке США. Согласно плану, военные должны помочь Украине восстановить армию, обеспечивать контроль над воздушным пространством и безопасность на море, а также проводить операции на территории Украины.