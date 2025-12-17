Лукашенко раскрыл, что посоветовал Трампу перед встречей с Путиным на Аляске

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax раскрыл, что посоветовал президенту США Дональду Трампу перед встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства заметил, что если бы вопрос мирного урегулирования украинского конфликта зависел только от Трампа, то, учитывая его нынешнюю политику, он бы давно завершился. Однако указанный процесс — многосторонний.
— Здесь две конфликтующие еще стороны — Россия и Украина. Ну и нас же туда еще присоединили — Беларусь, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что Беларусь граничит с конфликтом и белорусской стороне небезразлично, как будут развиваться события и чем все закончится. Президент подчеркнул, что разговаривал по телефону с Трампом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
— Я ему прямо сказал, что это не короткий период. Надо настроиться на тяжелую работу. С наскока, как у нас говорят, решить эту проблему не получится. Так оно и происходит, — сообщил Александр Лукашенко.
Глава Беларуси напомнил, что тогда посоветовал Трампу, чтобы он предпринял всяческие усилия, чтобы договориться с Россией остановить конфликт, стрельбу остановить на фронте:
— А когда нет стрельбы, когда не гибнут люди, о чем Трамп постоянно говорит, тогда можно разговаривать и месяц, и два, и годы.
