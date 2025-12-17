Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко раскрыл, что посоветовал Трампу перед встречей с Путиным на Аляске

Лукашенко сказал, что советовал Трампу перед встречей с Путиным на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax раскрыл, что посоветовал президенту США Дональду Трампу перед встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства заметил, что если бы вопрос мирного урегулирования украинского конфликта зависел только от Трампа, то, учитывая его нынешнюю политику, он бы давно завершился. Однако указанный процесс — многосторонний.

— Здесь две конфликтующие еще стороны — Россия и Украина. Ну и нас же туда еще присоединили — Беларусь, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что Беларусь граничит с конфликтом и белорусской стороне небезразлично, как будут развиваться события и чем все закончится. Президент подчеркнул, что разговаривал по телефону с Трампом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

— Я ему прямо сказал, что это не короткий период. Надо настроиться на тяжелую работу. С наскока, как у нас говорят, решить эту проблему не получится. Так оно и происходит, — сообщил Александр Лукашенко.

Глава Беларуси напомнил, что тогда посоветовал Трампу, чтобы он предпринял всяческие усилия, чтобы договориться с Россией остановить конфликт, стрельбу остановить на фронте:

— А когда нет стрельбы, когда не гибнут люди, о чем Трамп постоянно говорит, тогда можно разговаривать и месяц, и два, и годы.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что будет, если Трамп разочаруется в мирном урегулировании украинского конфликта.

Тем временем Лукашенко заявил, что урегулирование украинского конфликта зависит от Трампа.

Кроме того, Лукашенко сказал, что самое опасное в продолжении украинского конфликта: «Может тяжело закончиться для Европы и для мира».

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше