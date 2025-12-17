Над регионами России сбили 94 дрона. Военная операция, день 1393-й

08:08 Украина сама отдала Крым России в 2014 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский… Они говорят, что война началась. Война — когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну, а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым?», — сказал политик.