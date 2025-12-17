Ричмонд
Над регионами России сбили 94 дрона. Военная операция, день 1393-й

Средства ПВО за ночь сбили 94 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны. Большую часть БПЛА (31) уничтожили над территорией Краснодарского края. В Воронежской области повреждены гараж и ЛЭП. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сама отдала Крым России в 2014 году. «Газета.Ru» ведет трансляцию.

Источник: Газета.Ру

09:05 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине не будить «спящего медведя», а найти нормальные отношения: «Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?».

08:44.

08:28 Вашингтон оказывает давление на страны Европы с целью отказа от плана ЕС использовать заблокированные активы России для кредита Киеву, утверждают источники Politico.

08:15 Российская «Южная» группировка войск уничтожила за прошедшие сутки 18 блиндажей ВСУ на краматорском, константиновском и северском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Также уничтожены четыре антенны связи, пять наземных робототехнических комплексов, 11 пунктов пунктов управления и семь антенн БПЛА противника.

08:08 Украина сама отдала Крым России в 2014 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский… Они говорят, что война началась. Война — когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну, а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым?», — сказал политик.

08:03 В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотника, 31 из них — над территорией Краснодарского края, 22 — над территорией Ростовской области, десять — над территорией Воронежской области, по восемь — над территорией Саратовской области, над акваторией Азовского моря и над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Волгоградской области, три — над территорией Брянской области.

08:01 Сегодня 1393-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

