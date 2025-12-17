В Запорожской области российские подразделения уничтожили до отделения боевиков ВСУ в ходе штурма села Косовцево в районе Гуляйполя, сообщил Telegram-канал «Воин DV».
«Подразделениями группировки “Восток” продолжаются штурмовые действия в направлении н.п. Косовцево. Штурмовыми подразделениями уничтожено до отделения живой силы противника», — говорится в публикации.
Сообщается о продвижении российских военных в районе села более чем на 1,5 километра.
По данным источников канала, ВСУ потеряли также до отделения военнослужащих убитыми и ранеными в ходе безуспешной попытки контратаки к северо-западу от Гуляйполя со стороны Староукраинки. Атакованные российскими беспилотниками штурмовики были вынуждены отступить, лишившись бронемашины «Казак».
Всего в течение суток в зоне ответственности группировки войск «Восток» уничтожено до двух рот боевиков ВСУ. Кроме того, противник потерял четыре бронемашины, а также лишился 13 пунктов управления дронами и двух полевых складов с боеприпасами.
Ранее появилась информация о выходе российских подразделений на улицу Поголовский шлях в Гуляйполе и начале боев на территории микрорайона Цветной.