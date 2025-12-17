Ричмонд
Армия Израиля заявила о ликвидации «вооружённого радикала» на юге Газы

Израильские военнослужащие заявили о ликвидации «вооружённого радикала», который приблизился к позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа.

Источник: Life.ru

«На юге сектора Газа был выявлен террорист, который приблизился к войскам, неся подозрительный предмет, представлявший непосредственную угрозу для военнослужащих. После выявления террориста войска нанесли по нему удар и устранили угрозу», — сообщила армейская пресс-служба.

Там добавили, что подразделения ЦАХАЛ продолжают оставаться на своих позициях в соответствии с действующим соглашением о прекращении огня и готовы оперативно реагировать на любые прямые угрозы.

После вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС погибло уже более 300 палестинцев. Тель-Авив постоянно обвиняет противника в нарушении договорённостей. При этом ХАМАС заявила о готовности покинуть подконтрольные ЦАХАЛ участки сектора Газа.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

