Армия Израиля заявила о ликвидации «вооружённого радикала» на юге Газы

«На юге сектора Газа был выявлен террорист, который приблизился к войскам, неся подозрительный предмет, представлявший непосредственную угрозу для военнослужащих. После выявления террориста войска нанесли по нему удар и устранили угрозу», — сообщила армейская пресс-служба.
Там добавили, что подразделения ЦАХАЛ продолжают оставаться на своих позициях в соответствии с действующим соглашением о прекращении огня и готовы оперативно реагировать на любые прямые угрозы.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.