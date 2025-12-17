Лукашенко сказал, что украинцы сами отдали Крым России, и привел факты

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, что украинцы сами отдали Крым России, и привел факты. Подробности сообщает БелТА.
Интервьюер Грета Конвей Ван Састерен спросила про Крым, с которого, как утверждает украинская сторона, в 2014 году начался конфликт. Глава Беларуси уточнил, что никакого конфликта в Крыму не было.
— Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский. Крым — это вообще жемчужина. Кому бы он ни принадлежал, это — жемчужина, райский уголок, — заметил Александр Лукашенко.
По его словам, конфликт — это когда лоб в лоб с оружием противостоят две стороны.
— В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну, а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым? За Крым никто не сражался. Это было на моих глазах. Ни одного выстрела со стороны Украины, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко отреагировал на уточнение, что Россия аннексировала, заявив:
— Можно говорить «аннексировали», можно «освободить», можно «захватить». Это философский вопрос. Не в этом дело. Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали, они ее просто отдали россиянам. Я когда-то об этом говорил, что там россияне поступили разумно. Они договорились с теми, кто должен был защищать Крым, и таким образом Крым фактически был сдан «зеленым человечкам», как вы их называли тогда.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что посоветовал президенту США Дональду Трампу перед встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
Тем временем Лукашенко сказал, что самое опасное в продолжении украинского конфликта: «Может тяжело закончиться для Европы и для мира».
Вместе с тем Лукашенко сказал, что будет, если Трамп разочаруется в мирном урегулировании украинского конфликта.