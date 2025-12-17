Лукашенко сказал, что украинцы сами отдали Крым России, и привел факты

— Можно говорить «аннексировали», можно «освободить», можно «захватить». Это философский вопрос. Не в этом дело. Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали, они ее просто отдали россиянам. Я когда-то об этом говорил, что там россияне поступили разумно. Они договорились с теми, кто должен был защищать Крым, и таким образом Крым фактически был сдан «зеленым человечкам», как вы их называли тогда.