Раскрыто, какие гарантии безопасности США и ЕС готовят для Киева

Один из согласованных документов содержит «общие принципы», которые источники сравнивают с логикой 5 статьи Североатлантического договора о коллективной защите. Второй документ носит прикладной характер и описывает формат взаимодействия между военными структурами США, стран Европы и Украины. В нем зафиксированы конкретные директивы, призванные не допустить возобновления боевых действий в ближайшие годы.