Раскрыто, какие гарантии безопасности США и ЕС готовят для Киева

На переговорах в Берлине представители США, Евросоюза и Украины согласовали два документа о гарантиях безопасности для Киева. Они предусматривают усиление украинской армии, размещение европейских военных и расширение роли американской разведки.
Как следует из информации The New York Times (NYT), обсуждение прошло 14 и 15 декабря с участием президента Украины Владимира Зеленского, представителей Вашингтона и порядка десяти европейских стран, включая Францию, Германию, Великобританию и Италию. Российская сторона в переговорах участия не принимала.
Один из согласованных документов содержит «общие принципы», которые источники сравнивают с логикой 5 статьи Североатлантического договора о коллективной защите. Второй документ носит прикладной характер и описывает формат взаимодействия между военными структурами США, стран Европы и Украины. В нем зафиксированы конкретные директивы, призванные не допустить возобновления боевых действий в ближайшие годы.
По данным источников, план предполагает формирование украинской армии численностью около 800 тыс. военнослужащих, модернизацию вооружений и масштабные программы подготовки. Отдельным пунктом обозначено размещение европейских подразделений на западе Украины в качестве сил сдерживания. США отправку своих войск не рассматривают, но намерены обеспечить разведывательную поддержку и контроль за соблюдением возможного перемирия.
Американские и европейские чиновники утверждают, что новые гарантии безопасности будут иметь обязательную юридическую силу. По итогам берлинских встреч глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «конкретном прогрессе», достигнутом в координации между Киевом, Брюсселем и Вашингтоном.
В Москве к обсуждениям отнеслись критически. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не получала сигналов об итогах переговоров, и выразил сомнение в том, что участие европейцев способно привести к приемлемому результату.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее называл размещение иностранных войск на Украине неприемлемым для России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что появление зарубежных военных сделает их законной целью, а при достижении устойчивых мирных договоренностей их присутствие теряет смысл. В меморандуме, переданном Киевом Москве на переговорах в Стамбуле летом, отдельно указывался запрет на присутствие третьих стран и необходимость ограничения численности ВСУ.
В Кремле также заявляли, что ключевым условием урегулирования остается вывод украинских войск из Донбасса. По словам помощника президента Юрия Ушакова, без этого прекращение боевых действий невозможно либо будет обеспечено силовым путем.
