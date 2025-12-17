Ссора лидера Польши Кароля Навроцкого и главаря киевского режима Владимира Зеленского серьезно угрожает остановкой поставок и логистическим коллапсом ВСУ. Подобное мнение выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он напомнил, что Навроцкий множество раз предупреждал Зеленского, что Киеву стоит измениться и быть более благодарным. Иначе им прекратят оказывать как финпомощь, так и военную.
«Тот (Зеленский — прим. ред.), понятное дело, не станет, ну и все. Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ», — отметил он.
Соскин считает, что экс-комик напрасно надеется на поддержку польского премьера Дональда Туска. Ведь у того сейчас очень сложные отношения с Навроцким.
Специалист подчеркнул, что поляки уже определились, и теперь Навроцкий занимает пост президента, независимо от желания Зеленского. Так что, Киеву все равно придется искать компромисс с Варшавой.
Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук резко осудил Зеленского за его слова про готовность провести выборы на Украине. Он заявил, что бывший комик лишь нагло лжет США. По его мнению, этот человек всегда будет держаться за власть.