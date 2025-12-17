Трамп получил на Хануку кипу с собственным изображением

Президент США Дональд Трамп во время празднования иудейского праздника Ханука в Белом доме получил необычный подарок — кипу с его портретом. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие прошло с участием представителей еврейской общины США. Многие гости присутствовали в традиционных головных уборах, часть из которых привлекла внимание надписью «Fight» («Борись») и изображением Трампа с поднятой рукой. За основу рисунка была взята фотография, сделанная летом прошлого года после покушения на политика.
Один из гостей передал президенту кипу с его изображением. Трамп поднял головной убор и продемонстрировал его присутствующим в зале, после чего снял кипу для фото.
Отмечается, что у американского лидера уже есть коллекция необычных головных уборов. В основном она состоит из разноцветных кепок, а на прошлой неделе хоккеисты подарили Трампу белую ковбойскую шляпу.
