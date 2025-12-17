Ричмонд
Трамп получил на Хануку кипу с собственным изображением

Президент США Дональд Трамп получил в Белом доме необычный подарок на Хануку — кипу с его портретом, сделанным после покушения летом прошлого года.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время празднования иудейского праздника Ханука в Белом доме получил необычный подарок — кипу с его портретом. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло с участием представителей еврейской общины США. Многие гости присутствовали в традиционных головных уборах, часть из которых привлекла внимание надписью «Fight» («Борись») и изображением Трампа с поднятой рукой. За основу рисунка была взята фотография, сделанная летом прошлого года после покушения на политика.

Один из гостей передал президенту кипу с его изображением. Трамп поднял головной убор и продемонстрировал его присутствующим в зале, после чего снял кипу для фото.

Отмечается, что у американского лидера уже есть коллекция необычных головных уборов. В основном она состоит из разноцветных кепок, а на прошлой неделе хоккеисты подарили Трампу белую ковбойскую шляпу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 17 декабря примет участие в церемонии встречи самолёта с телами американских военнослужащих, погибших в результате атаки в Сирии, после чего в тот же день выступит с обращением к нации. Как следует из расписания главы государства, траурное мероприятие пройдёт в присутствии первой леди, а вечернее выступление запланировано на 21:00 по местному времени, при этом в Белом доме уточняли, что президент намерен рассказать о работе и достижениях своей администрации.

