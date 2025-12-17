Трамп получил на Хануку кипу с собственным изображением

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 17 декабря примет участие в церемонии встречи самолёта с телами американских военнослужащих, погибших в результате атаки в Сирии, после чего в тот же день выступит с обращением к нации. Как следует из расписания главы государства, траурное мероприятие пройдёт в присутствии первой леди, а вечернее выступление запланировано на 21:00 по местному времени, при этом в Белом доме уточняли, что президент намерен рассказать о работе и достижениях своей администрации.