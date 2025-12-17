Трамп рассказал, почему именно Уиткофф стал его спецпосланником по Украине

По словам хозяина Белого дома, он сразу заметил «наилучшие качества» Уиткоффа, когда они познакомились. Тогда будущий спецпосланник президента занимался недвижимостью в Нью-Йорке.
«Он ничего не знал о реках и границах в России… у Стива наилучший характер. У меня есть другие ребята, они отличные переговорщики, но с ними приходится развязать третью мировую войну, прежде чем заключить сделку», — сказал президент США на мероприятии в Белом доме.
А ещё спецпосланник американского лидера хорошо ладит с российскими властями. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и Стив Уиткофф смогли полностью урегулировать все недоразумения в отношениях Москвы и Вашингтона.
