Трамп рассказал, почему именно Уиткофф стал его спецпосланником по Украине

Помощник президента США Стив Уиткофф раньше ничего не знал о России, однако его характер и дипломатические навыки позволили ему стать основным переговорщиком по урегулированию конфликта. Такой комплимент сделал в сторону своего поверенного американский лидер Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

По словам хозяина Белого дома, он сразу заметил «наилучшие качества» Уиткоффа, когда они познакомились. Тогда будущий спецпосланник президента занимался недвижимостью в Нью-Йорке.

«Он ничего не знал о реках и границах в России… у Стива наилучший характер. У меня есть другие ребята, они отличные переговорщики, но с ними приходится развязать третью мировую войну, прежде чем заключить сделку», — сказал президент США на мероприятии в Белом доме.

А ещё спецпосланник американского лидера хорошо ладит с российскими властями. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и Стив Уиткофф смогли полностью урегулировать все недоразумения в отношениях Москвы и Вашингтона.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

