Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава аппарата Белого дома Уайлс объяснила, почему Трамп публично засыпает

Руководитель аппарата Белого дома Уайлс рассказала, почему президент США Трамп спит на публичных мероприятиях.

Источник: Аргументы и факты

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс объяснила, почему президент США Дональд Трамп засыпает на публичных мероприятиях, СМИ неоднократно фотографировали американского лидера с закрытыми глазами, материал из Vanity Fair перевел aif.ru.

По ее словам, Трамп на самом деле не спит.

«Он не спит. Он закрыл глаза, а голова запрокинута назад… И, знаете, с ним всё в порядке», — заявила Уайлс.

Напомним, ранее американская пресса неоднократно делала снимки якобы спящего Трампа, после которых в социальных сетях поднималась очередная волна предположений об ухудшении его здоровья. Комментаторы даже предполагали, что у 79-летнего американского лидера деменция. Однако Белый дом опроверг эту информацию и заявил, что у главы США диагностирована лишь хроническая венозная недостаточность (ХВН).

Ранее Трамп заявил, что журналисты мечтают увидеть его падение со сцены.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше