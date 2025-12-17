Глава аппарата Белого дома Уайлс объяснила, почему Трамп публично засыпает

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс объяснила, почему президент США Дональд Трамп засыпает на публичных мероприятиях, СМИ неоднократно фотографировали американского лидера с закрытыми глазами, материал из Vanity Fair перевел aif.ru.
По ее словам, Трамп на самом деле не спит.
«Он не спит. Он закрыл глаза, а голова запрокинута назад… И, знаете, с ним всё в порядке», — заявила Уайлс.
Напомним, ранее американская пресса неоднократно делала снимки якобы спящего Трампа, после которых в социальных сетях поднималась очередная волна предположений об ухудшении его здоровья. Комментаторы даже предполагали, что у 79-летнего американского лидера деменция. Однако Белый дом опроверг эту информацию и заявил, что у главы США диагностирована лишь хроническая венозная недостаточность (ХВН).
Ранее Трамп заявил, что журналисты мечтают увидеть его падение со сцены.