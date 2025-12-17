Глава аппарата Белого дома Уайлс объяснила, почему Трамп публично засыпает

Напомним, ранее американская пресса неоднократно делала снимки якобы спящего Трампа, после которых в социальных сетях поднималась очередная волна предположений об ухудшении его здоровья. Комментаторы даже предполагали, что у 79-летнего американского лидера деменция. Однако Белый дом опроверг эту информацию и заявил, что у главы США диагностирована лишь хроническая венозная недостаточность (ХВН).