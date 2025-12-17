Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Киеву не будить «спящего медведя», а найти нормальные отношения.
«Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?» — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, для сотрудничества России и Западной Европы были все возможности, от которых, однако, на Западе отказались, выбрав конфронтацию.
При этом лишь подтвердились не раз озвученные оценки российской стороны, включая речь президента РФ Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году, отметила она.