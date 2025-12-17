Лукашенко ответил, когда Трамп сможет разрешить украинский конфликт

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax ответил, когда президент США Дональд Трамп сможет разрешить украинский конфликт. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Глава Беларуси обратил внимание: если бы все зависело только от Трампа, то конфликт давно бы уже закончился.
— Здесь две конфликтующие еще стороны — Россия и Украина, — заявил Александр Лукашенко.
Он добавил, что туда же присоединили еще и Беларусь. Президент подчеркнул, что Беларусь граничит с конфликтом и белорусской стороне небезразлично, как именно будут развиваться события. Небезразлично и то, чем все закончится.
— Поэтому это многосторонний процесс. И один Трамп этот вопрос не решит, — отметил Лукашенко.
