Лукашенко ответил, когда Трамп сможет разрешить украинский конфликт

Лукашенко спрогнозировал, когда Трамп может разрешить украинский конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax ответил, когда президент США Дональд Трамп сможет разрешить украинский конфликт. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Глава Беларуси обратил внимание: если бы все зависело только от Трампа, то конфликт давно бы уже закончился.

— Здесь две конфликтующие еще стороны — Россия и Украина, — заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что туда же присоединили еще и Беларусь. Президент подчеркнул, что Беларусь граничит с конфликтом и белорусской стороне небезразлично, как именно будут развиваться события. Небезразлично и то, чем все закончится.

— Поэтому это многосторонний процесс. И один Трамп этот вопрос не решит, — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко сказал, что будет, если Трамп разочаруется в мирном урегулировании украинского конфликта.

Тем временем Лукашенко сказал, чего хотят Путин и Зеленский.

Вместе с тем Лукашенко сказал, что самое опасное в продолжении украинского конфликта: «Может тяжело закончиться для Европы и для мира».

