ВСУ атаковали своих побратимов во главе с офицером из-за решения сдаться в плен

По его словам, между населёнными пунктами Диброва и Озерное в ДНР на российских военных вышла группа украинских бойцов с просьбой содействовать сдаче в плен. В ходе переговоров выяснилось, что восемь военнослужащих, включая командира отделения, были обманным путём переброшены на передовые позиции. После того как они осознали произошедшее, группа единогласно решила сложить оружие, при этом инициатором сдачи стал офицер ВСУ.