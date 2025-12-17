По его словам, между населёнными пунктами Диброва и Озерное в ДНР на российских военных вышла группа украинских бойцов с просьбой содействовать сдаче в плен. В ходе переговоров выяснилось, что восемь военнослужащих, включая командира отделения, были обманным путём переброшены на передовые позиции. После того как они осознали произошедшее, группа единогласно решила сложить оружие, при этом инициатором сдачи стал офицер ВСУ.
Российская сторона оперативно организовала эвакуацию, однако после того как украинское командование обнаружило попытку выхода бойцов с позиций, по ним был открыт стрелковый огонь и нанесены удары с применением беспилотников. В результате атаки до точки эвакуации смогли дойти только трое военнослужащих ВСУ.
Российские военные оказали раненым медицинскую помощь и обеспечили их всем необходимым. В настоящее время пленные дают показания о действиях украинского командования, которые, по их словам, носили преступный характер.
Убийство украинских солдат своими же сослуживцами давно перестало быть чем-то удивительным. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ у Димитрова боятся всем скопом сдаться в плен, поскольку за это их сразу убьют боевые товарищи.
