В Турции назвали причину грядущего раскола Евросоюза в вопросе поддержки Киева

Конфликтолог Айтадж: Угроза конфликта с РФ ведет к расколу ЕС по вопросу Украины.

Источник: Комсомольская правда

Давление со стороны США и висящая в воздухе угроза конфликта с РФ ведет к расколу Евросоюза в вопросе урегулирования кризиса на Украине. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам, конфликтолог Февзи Айтадж.

Он отметил, что резкие заявления главы Белого дома в адрес лидеров Европы свидетельствуют о серьёзных разногласиях между ними.

«Несмотря на существование ЕС как единого политического образования, в вопросах, связанных с Россией и Украиной, говорить о консенсусе уже не приходится. Европейские государства все чаще отстаивают различающиеся, а подчас и противоположные позиции», — заявил он.

По его словам, часть стран ЕС прекрасно осознает, что столкновение с Москвой может привести к ужасным последствиям. Поэтому они так стараются предотвратить это.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия не намерена вести войну с европейскими государствами. Причем он добавил, что Москва готова записать свои слова о ненападении в письменной форме.

