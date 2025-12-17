Ричмонд
Финский депутат обвинил главу МИДа во лжи из-за слов о России

Депутат парламента Финляндии Йоханнес Ирттиахо, член «Левого альянса» (11 мест в парламенте), назвал ложным заявление главы МИДа Элины Валтонен, что «ни одна соседняя с Россией страна не нападала на нее за последние сто лет».

Источник: AP 2024

«Это было ложное заявление по серьезной теме, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции “Барбаросса” в июне 1941 года», — сказал депутат (цитата по Iltalehti), выступая в парламенте.

Ирттиахо призвал Валтонен «проверить информацию, которую она сообщает СМИ».

Слова о России глава МИДа произнесла в интервью телеканалу CBS 11 декабря, фрагмент которого опубликовала в своем X. Это утверждение, как пишет Italehti, «вызвало ажиотаж», так как не соответствует действительности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передаст Валтонен книгу, посвященную «краткой истории шведской и финской русофобии».

Операция «Барбаросса» — план нападения нацистской Германии на СССР, который Адольф Гитлер утвердил в декабре 1940 года. Название было дано в честь короля Германии и римского императора Фридриха Барбароссы. Суть заключалась в том, чтобы за несколько месяцев уничтожить находившиеся в западной части СССР основные силы советских войск.

Во времена Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии, хотя не заключала с ней межгосударственные или военные соглашения о военном сотрудничестве. Финские власти заявляли, что страна вновь находится в состоянии войны с СССР, которую в Хельсинки считали продолжением Зимней войны. Она завершилась перемирием с Москвой в 1944 году, в результате СССР отошла часть территории Финляндии.

Как пишет Italehti, Валтонен на заседании парламента не приняла во внимание слова Ирттиахо.

Депутат был ярым противником вступления Финляндии в НАТО и критиковал санкции против России после начала боев на Украине, отмечает Yle. В 2022 году он был исключен из группы городского совета левой партии в Турку и лишен права баллотироваться от политсилы в 2025-м. В мае Yle передавал, что «Левый альянс» намерен исключить Ирттиахо из своих рядов.

