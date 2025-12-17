Politico: США отговаривают ЕС от идеи изъятия активов России для кредита Украине

Чиновники из администрации США пытаются отговорить страны Европы от плана Евросоюза по изъятию активов России для кредита Киеву. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Как отмечается в статье, в первую очередь Вашингтон давит на те государства, с которыми тесно сотрудничает и дружит.
«Представители администрации Трампа оказывают давление на европейские правительства — с целью добиться отказа от плана использования российских активов… для финансирования Украины», — указано в материале.
Напомним, что в Кремле многократно предупреждали, что Россия будет преследовать всех инициаторов плана ЕС по российским активам. Если же Брюссель решится на столь рисковый шаг, то Москва точно даст жесткий ответ. Более того, недавно Центробанк подал иск к Euroclear о взыскании убытков из-за замороженных активов. Регулятор оценил весь ущерб в 18,1 триллиона рублей.