Politico: США отговаривают ЕС от идеи изъятия активов России для кредита Украине

Напомним, что в Кремле многократно предупреждали, что Россия будет преследовать всех инициаторов плана ЕС по российским активам. Если же Брюссель решится на столь рисковый шаг, то Москва точно даст жесткий ответ. Более того, недавно Центробанк подал иск к Euroclear о взыскании убытков из-за замороженных активов. Регулятор оценил весь ущерб в 18,1 триллиона рублей.