Российские военные начали бои за Бондарное и Хромовку под Северском

Напомним, на прошлой неделе появились сообщения о занятии российскими бойцами села Свято-Покровское на северском направлении. Ранее стало известно о переходе под контроль войск РФ Северска. Сообщалось о применении войсками РФ в ходе боев за город тактики «огненного вала», предполагающей нанесение массированных ударов по позициям противника перед началом их штурма. Были опубликованы кадры из освобожденного Северска.