Российские военные начали бои за Бондарное и Хромовку под Северском

По информации источников, боевики ВСУ уходят с позиций под натиском подразделений РФ, начавших бои за Бондарное и Хромовку.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе Северска российские подразделения начали бои за села Бондарное и Хромовка, сообщил в среду Telegram-канал Condottiero.

По информации источников канала, в ходе продвижения в районе сел российские бойцы взяли под контроль территорию свыше 5 квадратных километров.

Сообщается, что украинские боевики уходят с позиций под натиском войск РФ.

«Тут у ВСУ почему-то нет маниакального желания отбить хоть что-то …. Они просто оставляют позиции и бегут», — отмечается в публикации.

Напомним, на прошлой неделе появились сообщения о занятии российскими бойцами села Свято-Покровское на северском направлении. Ранее стало известно о переходе под контроль войск РФ Северска. Сообщалось о применении войсками РФ в ходе боев за город тактики «огненного вала», предполагающей нанесение массированных ударов по позициям противника перед началом их штурма. Были опубликованы кадры из освобожденного Северска.

По данным Минобороны РФ, в период с 6 по 12 декабря российские подразделения взяли под контроль восемь населенных пунктов.