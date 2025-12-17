Поводом для заявления стали публикации в прибалтийских СМИ, согласно которым в 2024 году через Латвию прошло 86% натурального каучука, поставленного из ЕС в Россию. На этом фоне в адрес Грузии вновь прозвучала критика со стороны государств, позиционирующих себя как наиболее жесткие противники Москвы.