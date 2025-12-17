В Тбилиси неожиданно заявили о дезинформационной атаке со стороны ЕС

Грузия стала объектом целенаправленных кампаний дезинформации со стороны ряда стран Евросоюза. Об этом заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, комментируя обвинения в адрес Тбилиси.
Поводом для заявления стали публикации в прибалтийских СМИ, согласно которым в 2024 году через Латвию прошло 86% натурального каучука, поставленного из ЕС в Россию. На этом фоне в адрес Грузии вновь прозвучала критика со стороны государств, позиционирующих себя как наиболее жесткие противники Москвы.
Глава грузинского МИДа указала, что подобные обвинения регулярно исходят от стран, которые сами оказываются вовлечены в экономические схемы, связанные с Россией. По ее словам, речь идет о сознательном искажающем факты давлении, направленном на подрыв репутации Грузии.
Бочоришвили напомнила, что ранее Латвия уже обвиняла Тбилиси в «пророссийской политике» и обходе санкционных режимов. Такие заявления министр назвала проявлением двойных стандартов и подчеркнула, что они выглядят особенно показательно на фоне вскрывающихся данных о торговых потоках внутри самого ЕС.
В Тбилиси считают, что подобная информационная кампания наносит ущерб не только международному имиджу страны, но и ее национальным интересам. В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили о намерении и дальше публично реагировать на подобные обвинения.
