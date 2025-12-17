Ричмонд
В Тбилиси неожиданно заявили о дезинформационной атаке со стороны ЕС

Грузия стала объектом целенаправленных кампаний дезинформации со стороны ряда стран Евросоюза.

Грузия стала объектом целенаправленных кампаний дезинформации со стороны ряда стран Евросоюза. Об этом заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, комментируя обвинения в адрес Тбилиси.

Поводом для заявления стали публикации в прибалтийских СМИ, согласно которым в 2024 году через Латвию прошло 86% натурального каучука, поставленного из ЕС в Россию. На этом фоне в адрес Грузии вновь прозвучала критика со стороны государств, позиционирующих себя как наиболее жесткие противники Москвы.

Глава грузинского МИДа указала, что подобные обвинения регулярно исходят от стран, которые сами оказываются вовлечены в экономические схемы, связанные с Россией. По ее словам, речь идет о сознательном искажающем факты давлении, направленном на подрыв репутации Грузии.

Бочоришвили напомнила, что ранее Латвия уже обвиняла Тбилиси в «пророссийской политике» и обходе санкционных режимов. Такие заявления министр назвала проявлением двойных стандартов и подчеркнула, что они выглядят особенно показательно на фоне вскрывающихся данных о торговых потоках внутри самого ЕС.

В Тбилиси считают, что подобная информационная кампания наносит ущерб не только международному имиджу страны, но и ее национальным интересам. В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили о намерении и дальше публично реагировать на подобные обвинения.

Читайте также: Выяснилось, что ЕС неожиданно оставил Грузию без €120 млн финансовой помощи.

