Армия России создала «килл-зону» у Оскольского водохранилища и заперла ВСУ в «‎котле»

В результате этого украинская группировка в Богуславке и в районе Новой Кругляковки фактически оказалась в тактическом окружении. Единственный путь снабжения через водохранилище находится под постоянным наблюдением российских операторов беспилотников и, по сообщениям самих украинских военных, превратился в так называемую kill zone.