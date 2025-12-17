Армия России создала «килл-зону» у Оскольского водохранилища и заперла ВСУ в «‎котле»

По его словам, российские войска улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Загрызово. Кроме того, после рывка ВС РФ в районе Новоплатоновки под их огневой контроль перешла береговая линия Оскольского водохранилища протяжённостью около пяти километров.
В результате этого украинская группировка в Богуславке и в районе Новой Кругляковки фактически оказалась в тактическом окружении. Единственный путь снабжения через водохранилище находится под постоянным наблюдением российских операторов беспилотников и, по сообщениям самих украинских военных, превратился в так называемую kill zone.
А ранее российские войска нанесли удар четырьмя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиабазе ВСУ в Староконстантинове. Как сообщал координатор подполья, после попадания произошли вторичные детонации, а удар был нацелен на ангары с украинской авиатехникой.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.