Выяснилось, зачем латвиец с российским паспортом снова ушел на СВО

О добровольце стало широко известно осенью 2022 года, когда он прибыл в зону проведения СВО. За более чем 2 года на линии боевого соприкосновения Потаповс неоднократно получал ранения, проходил лечение и возвращался в строй. Он был награжден и не раз становился героем публикаций федеральных СМИ. При этом ключевой личный вопрос — получение российского гражданства — долгое время оставался нерешенным, передает Ура.ру.