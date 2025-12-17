Выяснилось, зачем латвиец с российским паспортом снова ушел на СВО

Выходец из Латвии Нормундс Потаповс, недавно получивший гражданство России, спустя несколько дней после вручения паспорта вновь отправился в зону боевых действий. Решение он объяснил необходимостью продолжить службу и быть полезным своим сослуживцам.
О добровольце стало широко известно осенью 2022 года, когда он прибыл в зону проведения СВО. За более чем 2 года на линии боевого соприкосновения Потаповс неоднократно получал ранения, проходил лечение и возвращался в строй. Он был награжден и не раз становился героем публикаций федеральных СМИ. При этом ключевой личный вопрос — получение российского гражданства — долгое время оставался нерешенным, передает Ура.ру.
Процедура оформления паспорта для бойца оказалась сложной. В процесс последовательно включались уполномоченный по правам человека в Свердловской области, подразделения по вопросам миграции МВД, президентский фонд «Защитники Отечества», а также руководство региона. В итоге вопрос был доведен до завершения.
12 декабря, в День Конституции РФ, Потаповсу вручили паспорт гражданина России. Церемония прошла при участии губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Однако оставаться в тылу новоиспеченный гражданин не стал. Уже через два дня после получения документа он снова убыл в зону СВО.
По словам военнослужащего, возвращение на передовую было осознанным шагом. Он считает, что накопленный боевой опыт и профессиональные навыки по-прежнему востребованы, а его место — рядом с теми, с кем он прошел предыдущие этапы службы.
