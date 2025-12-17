В Турции раскрыли причину раскола в ЕС по вопросу поддержки Украины

По словам конфликтолога, в Брюсселе сформировалось чёткое понимание, что прямое военное столкновение с Россией может иметь катастрофические последствия. Резкая критика Трампа в адрес европейских лидеров, по его мнению, обнажила глубинные противоречия.
«Несмотря на существование ЕС как единого политического образования, в вопросах, связанных с Россией и Украиной, говорить о консенсусе уже не приходится. Европейские государства всё чаще отстаивают различающиеся, а подчас и противоположные позиции, в том числе на внутриполитическом уровне», — указал эксперт.
Он особо отметил позицию стран Восточной Европы, которые, по его словам, стремятся избежать прямой конфронтации с Россией и ищут пути завершения конфликта на Украине, поскольку понимают, что войны с Россией им не выдержать.
Сейчас Киев отчаянно добивается, чтобы США предоставили ему гарантии безопасности на случай возобновления боевых действий после заключения мира. Политологи считают, что шансы Украины на получение таковых крайне малы, поскольку Штаты неохотно защищают даже ключевых своих союзников. Недавно СМИ писали, что Вашингтон сделал Киеву новое «платиновое» предложение.
