Орбан написал письмо Путину из-за российских активов: он задал президенту всего один вопрос

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы узнать реакцию Москвы на возможное использование Евросоюзом замороженных российских активов. Об этом сообщил венгерский еженедельник «Мандинер».
В письме Орбан также спросил, будет ли Россия учитывать позиции отдельных стран ЕС при формировании своего ответа. По словам премьера, российская сторона заверила, что ответит решительно, но примет во внимание позиции стран на саммите Евросоюза.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ситуацию. Он назвал Виктора Орбана самым ценным замороженным активом России в Европе.
Орбан неоднократно выступал против конфискации российских активов, заявляя, что такие действия Брюсселя равносильны объявлению войны. Венгрия отказывается участвовать в этом и не будет платить дополнительные взносы для финансирования конфликта.
При этом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что незаконное использование ЕС замороженных активов России отпугнет инвесторов из других стран от хранения своих средств в Евросоюзе.