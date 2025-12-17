Лукашенко сказал, почему Зеленский не хочет идти на мирную сделку по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax раскрыл, почему Владимир Зеленский не хочет идти на мирную сделку по Украине. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства отметил, что Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы конфликт больше никогда не начался. Он уточнил, что в этом же заинтересована и Украина, а президент США Дональд Трамп готов выступить гарантом всего этого.
— Все есть. Поэтому надо ускориться, — подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, в указанном случае Трамп больше поджимает на Зеленского:
— Потому что он (Зеленский. — Ред.) не хочет идти на сделку, как Трамп об этом говорит. Почему не хочет?
Лукашенко пояснил: причина состоит в том, что в это ввязались европейцы, которые Зеленскому нашептывают на ухо, что будут ему помогать. Он заявил, что ничего они не помогут, так как у них нет такого ресурса, который есть у США.
— И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать. И вот тогда Макрон, Мерц и Стармер (нынешние руководители Франции, Германии и Великобритании. — Ред.) поймут свою ошибку, — отметил президент Беларуси.
