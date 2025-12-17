Венесуэла отвергла требование Трампа отдать США свои нефть и земли

Венесуэла, отвечая на требования президента США Дональда Трампа отдать им нефть и земли, заявила о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение в ООН.
«Венесуэла, в полном осуществлении международного права, конституции и законов республики, подтверждает суверенитет над своими природными богатствами, а также право на свободную навигацию и свободную торговлю», — говорится в коммюнике венесуэльского правительства, опубликованном вице-президентом Дельси Родригес.
В Каракасе подчеркнули, что касающаяся их формулировка Трампа является «интервенционистской и колониалистской».
«Трамп утверждает, что нефть, земли и минеральные богатства Венесуэлы являются его собственностью. И, следовательно, Венесуэла должна немедленно передать ему все свои богатства. Президент Соединенных Штатов намерен абсолютно иррациональным образом навязать Венесуэле так называемую военно-морскую блокаду с целью похищения богатств, принадлежащих нашей Родине», — отмечается в коммюнике.
Венесуэльские власти в очередной раз указали на то, что истинное намерение Трампа заключается «в присвоении нефти, земель и полезных ископаемых страны посредством масштабных кампаний лжи и манипуляций».
Ранее американский лидер признал правительство Венесуэлы «иностранной террористической организацией» и сообщил о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.