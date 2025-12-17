Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэла отвергла требование Трампа отдать США свои нефть и земли

Венесуэла собирается вынести на рассмотрение в ООН вопрос о притязаниях США на ее природные ресурсы.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэла, отвечая на требования президента США Дональда Трампа отдать им нефть и земли, заявила о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение в ООН.

«Венесуэла, в полном осуществлении международного права, конституции и законов республики, подтверждает суверенитет над своими природными богатствами, а также право на свободную навигацию и свободную торговлю», — говорится в коммюнике венесуэльского правительства, опубликованном вице-президентом Дельси Родригес.

В Каракасе подчеркнули, что касающаяся их формулировка Трампа является «интервенционистской и колониалистской».

«Трамп утверждает, что нефть, земли и минеральные богатства Венесуэлы являются его собственностью. И, следовательно, Венесуэла должна немедленно передать ему все свои богатства. Президент Соединенных Штатов намерен абсолютно иррациональным образом навязать Венесуэле так называемую военно-морскую блокаду с целью похищения богатств, принадлежащих нашей Родине», — отмечается в коммюнике.

Венесуэльские власти в очередной раз указали на то, что истинное намерение Трампа заключается «в присвоении нефти, земель и полезных ископаемых страны посредством масштабных кампаний лжи и манипуляций».

Ранее американский лидер признал правительство Венесуэлы «иностранной террористической организацией» и сообщил о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше